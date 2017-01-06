زلزال يضرب إيران بقوة 5.1 يتسبب بوفاة 4 أشخاص

وكالات – فجر

أفاد مسؤول إيراني بوفاة أربعة أشخاص من الرعايا الأفغان حتفهم في الزلزال، الذي ضرب قضاء خنج جنوب محافظة فارس في جنوب إيران صباح اليوم الجمعة.

وقال حسن فياض بورم مدير إدارة الأزمة بمحافظة فارس في تصريح للمراسلين “إن أربعة من الرعايا الأفغان قتلوا وأصيب شخص آخر إثر انهيار جدار وسقف غرفة الحراسة في أحد البساتين القريبة من مركز وقوع الزلزال”، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، وأضاف مدير ادارة الازمة في محافظة فارس ” إثر وقوع هذا الزلزال، أصيب أيضاً ثلاثة أشخاص في قرية “جاه طلا” ، وتم معالجتهم في نفس المكان. وأشار إلى أن تم ارسال فرق البحث والانقاذ الى منطقة وقوع الزلزال. يذكر أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب في الساعة السادسة وثلاث دقائق من صباح اليوم الجمعة بلدة خنج بمحافظة فارس.