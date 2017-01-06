“كرانس مونتانا” المقصد السياحي الأشهر في جبال الألب

متابعات-فجر:

تقع كرانس مونتانا السويسرية في قلب جبال الألب السويسرية وتتمتع بمشهد بانورامي خلاب يمتد بعرض 200 كم، وهي مشهورة بهوائها النقي ومناخها المثالي في الصيف أو في الشتاء حيث تكتسي باللون الأبيض لتكون وجهة تزلج راقية لا تشبه أي مكان آخر.

وتعد كرانس مونتانا السويسرية المقصد السياحي الأشهر في جبال الألب منذ عام 1893. تتمتع بالهدوء والأمان إضافة إلى التنوع، كما تقدم مجموعة من أفضل الفنادق إلى جانب تشكيلة واسعة من المطاعم والعروض المشوقة طوال العام.

ويمكنك الإستمتاع برياضة المشي أو التنزهة بواسطة الدراجة الهوائية بين آلاف الزهور البرية متعه لا تضاهيها متعة في ظلال الغابة المنعشة.

كما تزخر هذه المدينة الجبلية بالفنادق الراقية بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات العالمية والأطباق التقليدية المعدّة من قبل أشهر الطهاة، مما يجعل من كرانس مونتانا السويسرية وجهة مثالية تناسب كافة الأذواق، مع مجموعة لا مثيل لها من المأكولات من مختلف أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح المنتجع قبلة لمحبّي الجولف، حيث يقصده عشّاق هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم، كما تعدّ موطناً لأحد أشهر أندية الجولف، نادي “كرانس-سور-سيير”.

كما توصف كرانس مونتانا السويسرية بأنها “جنّة التسوق في جبال الألب السويسرية”، مع أكثر من 190 متجر وبوتيك تقدم أشهر العلامات التجارية الفاخرة إلى جانب أفضل ما يمكن أن تقدمه سويسرا من الساعات السويسرية والمعدات الرياضية والشوكولاته.