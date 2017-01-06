انفجار قرب مدينة تكريت “العراقية” يتسبب في مقتل 4 وإصابة 12 آخرين

متابعات-فجر:

أعلنت مصادر في الجيش والشرطة العراقيين مقتل أربعة عسكريين وإصابة 12على إثر هجمات متشددي تنظيم داعش على موقعا للجيش ومركزا للشرطة قرب مدينة تكريت،اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن المتشددين استخدموا سيارة ملغومة ومهاجمين انتحاريين اثنين في هجومهم الذي بدأ بعد منتصف الليل على موقع عسكري في بلدة الدور على مشارف تكريت، فقتلوا ضابطين وجنديين.

وأضافت المصادر أن مسلحين هاجموا بشكل منفصل مركزا للشرطة على مقربة من الموقع العسكري وأضرموا النار في المبنى، قبل أن يهربوا من المنطقة، ولم تقع أي خسائر بشرية نتيجة هذا الهجوم.

وفي معارك استعادة الموصل، أكد قائد ميداني برتبة مقدم في قوات مكافحة الإرهاب، أن قواته عبرت نهر الخوصر واقتحمت حي المثنى في الجانب الشرقي من الموصل، صباح الجمعة، لاستعادته من داعش، كما أشار إلى أن المعارك مستمرة في الحي.

وأطلق الجيش العراقي ومقاتلو العشائر، الخميس، عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن لا تزال تخضع لتنظيم داعش في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية غربي البلاد، وفقا لمصادر عسكرية.

وتشارك في العملية قوات الجيش العراقي من الفرقة السابعة والشرطة المحلية وطوارئ شرطة الأنبار وأبناء العشائر و”بإسناد من طيران التحالف الدولي”.

وقال قائد عمليات الجزيرة، اللواء الركن قاسم المحمدي: “انطلقت عملية تحرير المناطق الغربية من سيطرة تنظيم داعش في الأنبار”.

وأوضح المحمدي أن “المناطق الغربية المستهدفة هي مدن عنه وراوه والقائم الواقعة على ضفة نهر الفرات”، مشيرا إلى أن “قواتنا بدأت بالتقدم من مدينة حديثة 160 كلم غربي الرمادي، نحو مدينة عنه (190 كلم غرب الرمادي)، من أكثر من محور”.

ولم يتمكن تنظيم داعش من الاستيلاء على بلدة حديثة عندما سيطر على أغلب مدن محافظة الأنبار في 2014.

وخسر التنظيم أكثر من نصف الأراضي، التي استولى عليها في العراق، وخسارة الموصل ستعني نهاية دولة “الخلافة”، التي أعلنها هناك في 2014.