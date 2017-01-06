روسيا تبدأ سحب بعض قواتها من سوريا

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بدأت روسيا اليوم الجمعة في سحب قوات من سوريا.

كما أن أسطول روسيا الحربي بقيادة حاملة الطائرات “أدميرال كوزنيتسوف”، الذي يعمل في البحر المتوسط قبالة ساحل سوريا، سيكون أول القطع العائدة من هناك.