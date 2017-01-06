“إل جي” تكشف عن شاشة عرض 65 بوصة لا تحتاج مكبرات صوت

متابعات – فجر :

كشفت شركة “إل جي” الكورية الجنوبية النقاب عما وصفه بأول شاشة عرض “OLED” في العالم بقياس 65 بوصة، ولا تحتاج لمكبرات صوت.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهازها يحتوي على مكبرات صوت مدمجة في قلب الشاشة نفسها، وتقدم تقنية صوت أكثر نقاء وطبيعية.

وجاء إعلان “إل جي”، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “CES 2017″في ولاية لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ظهرت شاشة عرض “إل جي” الجديدة بدرجة نحافة متميزة، وهو ما جعلها تدمج مكبرات الصوت داخل الشاشة؛ لأن المكبرات التقليدية، كانت ستؤدي إلى اهتزاز الشاشة بصورة كبيرة، خاصة مع ضخامة حجمها، لكن الطريقة الآتية وفرت خروجاً سلساً للصوت وأكثر نقاء وطبيعية من الطريقة التقليدية.

يُذكر أن شركة “سوني” اليابانية أطلقت في نفس المعرض بوقت لاحق شاشة عرض تلفزيون من طراز “برافيا” يقدّم طريقة مماثلة لعرض الصوت، وأطلقت عليه “الصوت السطحي”، الذي يغطي فيه الصوت سطح شاشة العرض بالكامل، ولا يكون متركزاً عند مكبر صوت أسفل وأعلى الشاشة أو على جانبيها.