متابعات – فجر :

اختير الدولي الجزائري رياض محرز أفضل لاعب افريقي لعام 2016 يوم الخميس بعدما ساعد ليستر سيتي على الفوز بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على عكس كل التوقعات الموسم الماضي.

وأصبح محرز (25 عاما) ثالث جزائري يتوج بالجائزة بعد لخضر بلومي في 1981 ورابح ماجر في 1987 في نسختها القديمة. وهو ثالث لاعب مولود في فرنسا ينال الجائزة بعد فريدريك كانوتي وبيير إيمريك اوباميانج. وهي أيضا المرة السابعة في آخر تسع سنوات التي يتوج بالجائزة لاعب ينتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل محرز على المركز الأول متفوقاً على لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب الجابون أوباميانج الفائز باللقب في 2015 والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول في تصويت لمدربي المنتخبات الوطنية في افريقيا والمديرين الفنيين وخبراء وسائل الإعلام.

وحصل لاعب ليستر سيتي على 361 صوتا مقابل 313 لاوباميانج و186 لماني. وأعلنت النتائج خلال الحفل السنوي للاتحاد الافريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في القارة والذي أقيم في العاصمة النيجيرية.

وقال الاتحاد الافريقي خلال الإعلان عن فوز محرز “استمتع النجم الجزائري بعام حافل سيظل عالقاً في الذاكرة. فقد كان واحداً من أهم أسباب الإنجاز المفاجئ لليستر سيتي خلال العام حيث سجل 17 هدفاً.”

ووجه محرز الشكر لكل زملائه في الفريق ومنتخب الجزائر ومدربيه قائلاً إن الفوز بالجائزة شرف كبير بالنسبة له.

ونال دينيس اونيانجو حارس ماميلودي صن داونز ومنتخب أوغندا جائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2016 بينما نالت النيجيرية اسيسات اوشوالا جائزة لاعبة العام في افريقيا، كما نال منتخب اوغندا جائزة أفضل منتخب وطني.

وكان اونيانجو ساعد ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على الفوز بدوري ابطال افريقيا في اكتوبر الماضي. ونال صن داونز جائزة أفضل نادي بينما حصل مدربه بيتسو موسيماني على جائزة افضل مدرب في القارة.

وتوج النيجيري كليشي ايهيناتشو لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل موهبة واعدة متفوقاً على المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي. وحصل النيجيري اليكس أيوبي لاعب أرسنال على جائزة أفضل لاعب شاب.