“واشنطن” تدرج “حمزة بن لادن” على لائحة الإرهاب

متابعات-فجر :

أدرجت الولايات المتحدة، حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، على لائحتها للإرهاب، مما يعني فرض عقوبات قانونية ومالية عليه.

واستندت وزارة الخارجية الأميركية في اعتبارها حمزة بن لادن “إرهابيا دوليا” إلى أن القاعدة أعلنت في أغسطس 2015 أن الشاب انتمى للتنظيم، قبل أن يهدد بنفسه الولايات المتحدة ومواطنيها في رسالة صوتية بثت في يوليو، وفق بيان للخارجية.

وتستدعي الآلية الإدارية الأميركية في حال مماثلة فرض “عقوبات” مالية وقانونية على مواطنين أجانب “تبين أنهم نفذوا أعمالا إرهابية أو يستعدون للقيام بذلك”.

وبالتالي، سيتم تجميد كل الأصول والممتلكات والأرصدة المحتملة لحمزة بن لادن في الولايات المتحدة.