“البنتاغون” مقتل 20 من تنظيم القاعدة إثر غارات أمريكية في “سوريا”

متابعات-فجر :

أعلنت الولايات المتحدة مقتل عشرين من مقاتلي القاعدة في سوريا، إثر غارات شنتها طائرات أمريكية.

وقال بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاغون،أمس الخميس، في واشنطن إن سلاح الجو الأمريكي شن غارتين منفصلتين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين في محافظة إدلب، على مركبتين لتنظيم القاعدة ومركز قيادة له في المحافظة.

أضاف كوك أن النتائج ما تزال في حيز الحصر، إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتقد بأن خمسة من الإرهابيين قتلوا يوم الأحد، بينما قتل يوم الثلاثاء الماضي 15 منهم.

في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي، أن الغارة التي شنت على مقر قيادة فتح الشام في إدلب، أدت إلى مقتل 25 عنصراً على الأقل من مقاتلي القاعدة.

تعتبر قوات فتح الشام من بين أقوى الميليشيات المسلحة في الحرب الأهلية في سوريا، وكانت تسمى جبهة النصرة حتى عدة أشهر خلت.

وذكرت هذه الميليشيا أنها قطعت صلتها رسمياً بالقاعدة ومنحت نفسها اسماً آخر، إلا أن الولايات المتحدة ما تزال تعتبرها جماعة إرهابية.