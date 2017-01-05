أفراد المنتخب يَصِلون وهوساوي يتأخر

مازن الشهري – الرياض – فجر

انتظم لاعبوا المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الوقت المحدد من مساء اليوم الخميس في معسكر المنتخب الوطني المقام في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 م ، و خضع جميع لاعبي المنتخب السعودي لفحوصات طبية لدى الجهاز الطبي للمنتخب فور انضمامهم للمعسكر للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين المختارين .

ظروف الطيران تأخر هوساوي

نظراً لإلغاء الرحلة الجوية التي كان من المقرر أن يأتي عليها الكابتن أسامة هوساوي و تم حجز رحلة من شركة الطيران نفسها على خطوط أخرى ، و سيصل اللاعب إلى أبوظبي بعد منتصف الليل .

أحمد عيد يودع لاعبي الأخضر

زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم السابق الأستاذ أحمد بن عيد الحربي معسكر المنتخب السعودي للالتقاء بالبعثة و توديعهم بعد انتهاء فترته الرئاسية و أكد خلال زيارته على أهمية الاستمرارية متمنياً للمنتخب السعودي التوفيق في تحقيق هدف الوصول لكأس العالم 2018 م .

تدريبات الأخضر

سيجري المنتخب السعودي يوم غداً الجمعة حصتين تدريبيتين صباحية و مسائية كلاهما ستجرى على ملعب القوات المسلحة بالعاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” و ستجرى الحصة التدريبية المسائية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت إمارة أبوظبي .