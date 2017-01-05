أمير الرياض يُدشّن مشروعات بالقويعية

متابعات – فجر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن قيمة المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القويعية تبلغ مليارين وسبعمائة مليون ريال، مبيناً أن قيمة المشروعات التي دشنها خلال زيارته التفقدية، يوم أمس للمحافظة بلغت قيمتها 491 مليون ريال، منها 286 مليون ريال لمشروعات الطرق.

ورفع سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب تدشين مشروعات متعددة في محافظة القويعية عظيم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، على هذه العطاءات الرائعة التي جاءت بفضل الله ثم بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً سموه أن ‏هذا الرقم العالي لميزانية المشروعات لا يعلو على المواطن وأهميته، ولكن يعلو بحجمه وبعطاءاته وبمرافقه.‏

ونقل سمو أمير منطقة الرياض لأهالي القويعية تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، ‏معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا “أنها أحد العطاءات التي توجه لنا من سيدي خادم الحرمين بأن نسعى للمواطن في مكانه ‏وألا نكلفه عناء السعي إلينا”.

وبين الأمير فيصل بن بندر “أن وقوف المسؤول على ما هو مسؤول عنه ومكلف به، أحد الأمور التي يجب أن نجعل منها منهجاً ومبدأً كاملاً لعملنا وتواصلنا المستمر”.

‏وحول دعم المحافظة باعتبارها غنية بالمعادن لتحقق رؤية المملكة، بين سموه أن القويعية معروفة بوجود الخير والمعادن، عاداً ذلك دافعاً للعمل والتطلع إلى إيجاد المرافق الرائعة واللائقة لهذا المنتج الذي نسعى له دائما من خلال حفظه وتقديم الخير من خلاله‏ للوطن والمواطن، مبيناً أنهم على تواصل مع وزارة الطاقة في هذا المجال، متمنياً سموه التوفيق في الخطط والدراسات المستقبلية التي تسهم في النهضة التنموية الشاملة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمحافظة القويعية محافظ المحافظة مساعد بن عبدالرحمن السالم، بعدها ألتقى سموه برؤساء المراكز والمشائخ ومنسوبي المحافظة، ثم المشروعات التنموية الجديدة إلكترونيا وتراس اجتماع المجلس البلدي والمحلي.

عقب ذلك رعى سموه احتفال الأهالي المعد بمناسبة الزيارة، الذي أعرب في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة محافظة القويعية بقوله ” سعيد في هذا اليوم ‏أنا أكون في هذه المحافظة العزيزة والأهم من ذلك هو رؤيتكم والالتقاء بكم والاستماع إليكم والاطمئنان عليكم”.

وأضاف الأمير فيصل بن بندر: جئت إليكم أحمل توجيهاً من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله ونصره ‏لكي اطمئن على هذه المحافظة وأهلها وأرفع له – حفظه الله- إيضاحا حول ذلك”، وزاد سموه “لقد وجدت ولله الحمد في إنسان هذه المحافظة الوجه البشوش والعمل المتناسق ‏والإيضاح الرائع لكل المتطلبات والشكر على ما أنجز”.

وقال سموه “بلادنا أيها الأخوة تتكاتف مع بعضها البعض ويعتبر أبناءها أذرعاً مهمة ‏توصل كل عمل ناجح إلى مستواه الذي نطمح إليه”.

وخاطب سموه الحضور قائلا: لكم دور كبير ولكم مساهمة كبيرة في بناء مملكتنا الحبيبة على من منهج واضح ‏وسليم فأنتم أبناء رجال قدموا أنفسهم في سبيل وحدة هذا الوطن الذي يتكون من مناطق تشكل كلا منها دولة بحد ذاتها، لكن الوحدة والتوحد و‏التواجد مع بعضنا البعض جعلنا نكون دولة واحدة وأمة واحدة نسعى دائما في سبيل الخير وفي مجال الخير”.

وأختتم أمير الرياض كلمته بقوله “أسأل الله أن نوفق في خدمتكم وأن نجعل من إنسان هذه المحافظة ومحافظات المنطقة عموما والوطن ككل مناراً واضحاً وإشعاعاً قائم بحد ذاته يضيء للعالم مسيرة التوحيد والبناء أيها الأخوة أرضكم ذهب وأنتم من الذهب وأرجو من الله لكم دوام التوفيق.

وكان الحفل الخطابي قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة أهالي المحافظة ألقاها الدكتور سعد العريفي رحب فيها بزيارة أمير الرياض، مؤكداً أن محافظة القويعية وأهلها ملتزمة بالمنهج الرضي والسلوك الوضئ والعمل الرضي ويعملون ويجتهدون لتعزيز قوة الولاء وعمق الالتزام وأصالة المنهج، وامتداد الطاعة وتراص الصف ووحدة الكلمة ومكافحة الفكر المارق.

وأشاد العريفي بجهود محافظ القويعية وإخلاصه في العمل للرقي والنهضة بالمحافظة، داعياً المولى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ له قادته.

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية تلاها أوبريت إنشادي ثم شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن المحافظة وآخر عن التعدين في مناجم الذهب والمعادن في المحافظة، عقب ذلك تسلم سموه درعاً تذكارياً من محافظ القويعية ودرعاً آخراً من معادن.