المرور تُصدر التفاويض عبر خدمة “تم” الإلكترونية

متابعات – فجر

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه بإمكان المؤسسات والشركات إصدار تفاويض قيادة لأي سائق على المركبات المسجلة لديها عبر خدمة “تم” الإلكترونية، وذلك عبر تغريدة في حسابها الرسمي في تويتر اليوم الخميس.