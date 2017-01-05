الحملة الوطنية السعودية تُوزّع حزمة مساعدات إغاثية على 1651 أُسرة سورية بالأردن

واس – فجر

وزع مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية بالأردن، المساعدات الإغاثية، والمتمثلة بالكسوة الشتوية، وحقيبة العناية الشخصية، على الأشقاء اللاجئين السوريين في محافظات المفرق والزرقاء والبلقاء، ليستفيد من هذه المساعدات الإغاثية 1651 أسرة، بواقع 8510 سوريين؛ وذلك خلال المحطات 37 و38 و39 على التوالي.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر السمحان، أن الحملة الوطنية السعودية ومن خلال مكاتبها المنتشرة في دول الجوار السوري تسعى لإيصال المساعدات الإغاثية لكافة الشرائح من الأشقاء اللاجئين السوريين، أخذت في عين الاعتبار الحالات الخاصة من ذوي الإعاقات والمفقودين والأيتام، والذين يعانون من الإصابات التي سببتها الحرب في سورية، وكبار السن والأرامل، والحالات الأكثر حاجة لمثل هذه المساعدات، التي من شأنها أن تغطي الاحتياج الفعلي للشقيق السوري في مثل هذه الظروف.

وأشار السمحان إلى استمرار تقديم محطات الخير من قبل الحملة السعودية على الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري مستحدثة خلال هذا الموسم، بالإضافة لبرنامجها الموسمي “شقيقي دفؤك هدفي” وبرنامجي “شقيقي سفرتك هنية” و”شقيقي صحتك غالية”، لتلبي احتياجات الأسر السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وبين أن كل ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية للأشقاء اللاجئين السوريين هو ثمار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، التي دائماً تشدد على إيلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام، سواء من الناحية الإيوائية أو الصحية أو الغذائية أو التعليمية.