كلية الأمير سلطان العسكرية تُخرّج دورة جديدة للتأهيل العسكري للأطباء

متابعات – فجر

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن البنيان اليوم، حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين (الثالثة)، وذلك بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران.

وقال قائد الكلية العميد د. عيدان الزهراني في كلمة له خلال الحفل إنه تلبية لاحتياجات قواتنا المسلحة تم إنشاء مركز التميز للتدريب والاستشارات بهدف إقامة برامج تدريبية تخدم العسكريين بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام، وتم اعتماد الكلية كأول مركز في منطقة الخليج لتقديم برامج الإنقاذ والإصابات الدولية الخاصة بالعسكريين وغير العسكريين من قبل هيئة كندية معتمدة لدى منظمة الإصابات ودعم الحياة العالمية، وتم إنجاز مشروع حقيبة الجندي الإسعافية الذي تم توزيعها على كافة أفرع القوات المسلحة مشيرا إلى أن المركز سيعقد قريباً دورات لتدريب العسكريين من غير الصحيين على أساسيات الإنقاذ للمقاتلين, موضحاً أنه تم استقطاب 36 طبيباً ممن اجتازوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن طريق تخصيص مقاعد لهم في برامج الاختصاص السعودية التي تعقد بمستشفيات القوات المسلحة والذين احتفل بتخريجهم أمس.

وذكر العميد الزهراني أنه تمّ في العام الماضي استحداث برنامج دبلوم تقنية طب الطوارئ لتخريج ضباط صف عسكريين صحيين للعمل بالمستشفيات الميدانية وسرايا الطبابة لخدمة جنودنا البواسل إضافة إلى برنامج المساعد الصحي، وفي المجال الأكاديمي تم اعتماد 3 برامج دراسات عليا من قبل هيئة السعودية للتخصصات الصحية، تضاف إلى 9 برامج بكالوريوس معتمده من قبل الهيئة، كاشفاً عن موافقة رئيس هيئة الأركان العامة بنقل 33 وظيفة أكاديمية من بعض الكليات العسكرية لكلية الأمير سلطان لتسهم في رفع المستوى الأكاديمي والبحثي للكلية، وتساعد في تحقيق رؤية الخدمات الطبية في افتتاح فروع لكلية الأمير سلطان العسكرية في عدد من المناطق لرفع الكفاءة وسد النقص.

وأكد العميد الزهراني تحقيق البرنامج لجدواه، حيث زاد عدد الأطباء ليصل العام الماضي إلى 57، وفي هذا العام تم استقطاب 133 طبيباً وطبيب أسنان كأكبر دفعة أطباء عسكريين.