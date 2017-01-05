البولندي “أدريان” على أبواب الأهلي

مازن الشهري – الرياض – فجر

أرسل اللاعب البولندي “أدريان”، لاعب نادي الشارقة الإماراتي حالياً والنصر السعودي سابقاً، موافقته الرسمية على اللعب للنادي الأهلي، بعد أن فاوضت إدارة الأهلي اللاعب “أدريان”.

وأبدى اللاعب موافقته الرسمية وتمثيل صفوف الأهلي، وتبقت موافقة نادي الشارقة الإماراتي على التنازل على اللاعب، أو إعارته لمدة ستة أشهر.

وقد طلب المدرب السويسري كرستيان جروس اللاعب “أدريان” ليحل بديلاً عن أحد المحترفين المغادرين في الفترة الشتوية، وقد مثّل اللاعب البولندي “أدريان” نادي النصر وحقق معه بطولة دوري جميل للمحترفين 2015 م .