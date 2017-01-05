” الصحة ” قبول ( 7000 ) مرشح للبرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية

فجر – الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن قبول ( 700 ) مرشح من خريجي الدبلومات الصحية ؛ للإنضمام للبرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات والذي سيستمر لمدة عام منها 6 أشهر نظري ، و6 أشهر عملي في مستشفيات الصحة ، وقدمت “الصحة” التهنئة للمرشحين للبرنامج ، وأوضحت أنه سيتم قريباً بإذن الله الإعلان عن أماكن التدريب عبر موقع الوزارة .

وكانت وزارة الصحة وضمن العديد من مبادراتها المجتمعية ، قد دشنت من خلال البوابة الإلكترونية برنامج مخصص لحصر طلبات المتقدمين ، حيث بلغ إجمالي المتقدمين ( 13,472 ) متقدم ، وجرى استبعاد (2570 ) طلب ؛ لعدم مطابقتها الشروط ، كما بلغ عدد الطلبات المطابقة للشروط ( 11172 ) طلب ، وتم بعد ذلك إجراء المفاضلة للطلبات المطابقة للشروط وذلك وفقاً لسنة التخرج وعدد سنوات الدراسة والمعدل ، وبلغ عدد المستبعدين بعد المفاضلة (4171) مرشح ، كما بلغ عدد المرشحين النهائيين (7000) مرشح .

ودعت ” الصحة ” المتقدمين لمعرفة حالة القبول وإدخال رقم السجل المدني عبر الرابط : http://eservices.moh.gov.sa/MDG .