الهلال يستعد لتكليف حكام أجانب لجميع مباراياته في دوري جميل

مازن الشهري – الرياض – فجر:
جهزت إدارة نادي الهلال خطابا سترفعه للإتحاد السعودي لطلب حكام أجانب في ال٧ مباريات المتبقية التي يحق للفريق فيها طلب حكام أجانب من أصل ٨ لكل ناد تبقى ١١ جولة وسيتقدم الهلال بطلب حكام أجانب في خمس مباريات على أرضه ضد” القادسية والخليج والفتح والاهلي” واثنتين خارج أرضه ضد “الاتفاق والفيصلي”
ومن المنتظر أن يطلب الاتحاد والشباب حكام أجانب ضد الهلال، وتتبقى مباراتي الرائد والوحدة سيعمل الهلال للتفاهم معهما بصورة ودية لطلب حكام أجانب .
اذا تم تكليف حكام أجانب في مباراة الاتفاق بطلب من الأخير ستبقى مباراة واحدة فقط للهلال خارج ارضه يطلب فيها المنافس طاقم أجنبي .