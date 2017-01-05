الهلال يستعد لتكليف حكام أجانب لجميع مباراياته في دوري جميل

مازن الشهري – الرياض – فجر:

جهزت إدارة ⁧‫نادي الهلال‬⁩ خطابا سترفعه للإتحاد السعودي لطلب حكام أجانب في ال٧ مباريات المتبقية التي يحق للفريق فيها طلب حكام أجانب من أصل ٨ لكل ناد ‏تبقى ١١ جولة وسيتقدم ⁧‫الهلال‬⁩ بطلب حكام أجانب في خمس مباريات على أرضه ضد” القادسية والخليج والفتح والاهلي” واثنتين خارج أرضه ضد “الاتفاق والفيصلي”

‏ومن المنتظر أن يطلب الاتحاد والشباب حكام أجانب ضد الهلال، وتتبقى مباراتي الرائد والوحدة سيعمل الهلال للتفاهم معهما بصورة ودية لطلب حكام أجانب .

‏اذا تم تكليف حكام أجانب في مباراة الاتفاق بطلب من الأخير ستبقى مباراة واحدة فقط للهلال خارج ارضه يطلب فيها المنافس طاقم أجنبي .