جورجيا… سحر المناظر الطبيعية في أرض الكارتفليين

متابعات-فجر:

جورجيا أو ساكارتفيلو أو أرض الكارتفليين كما يسميها أهلها أو بلاد الكرج كما عرفها العرب قديما.. هي واحدة من الدول حديثة العهد، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفياتي، كثير منا لا يعرف موقعها من الخريطة، هل هي في اوروبا أم في آسيا، ببساطة هي واحدة من دول القوقاز تقع بين روسيا وتركيا.

إذا كنت ترغب في اكتشاف مناظر طبيعية ساحرة وأخرى ثقافية واجتماعية جذابة، سوف تكون جورجيا وجهة فريدة لك، وهذه بعض الأسباب التي ستغريك لاتخاذ قرار الزيارة.

تشهد العاصمة تبليسي في الصيف درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية وفي فصل الشتاء ويمكن أن تصل دون 5 درجات، وتعتبر جبال غوداوري بالقرب من كازبيجي مكانا رائعا للتزلج.

كما أن المناظر الطبيعية في جيورجيا متنوعة جدا على الرغم من حجمها الصغير فهي تمتلك جبال القوقاز مع القمم المغطاة بالثلوج في الشمال مثل كازبيجي وميستيا، الغابات والوديان حول كوتايسي، أو مياه الينابيع العلاجية في بورجومي، إضافة إلى شواطئ البحر الأسود في باتومي وبوتي.