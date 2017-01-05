“سامسونج” تكشف عن جهاز “Notebook9” بمواصفات مميزة

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كشفت شركة سامسونج عن جهاز Notebook 9 الذي يأتي بتصميم خفيف الوزن مع مواصفات أعلى تضمن أداء أفضل في الحاسب.

يأتي حاسب Notebook 9 هذا العام من سامسونج بالتصميم النحيف والخفيف الذي اعتدنا عليه من سامسونج في هذه السلسة من الأجهزة، مع حجم 15 أنش في الشاشة، ووزن 0.99 جرام، أي بتصميم نحيف يحاكي ماك بوك، حيث استخدمت سامسونج سبائك المغنيسيوم في تصنيع الحاسب.

يتميز حاسب Notebook 9 بحجم 15 أنش في الشاشة، مع الجيل السابع من معالجات أنتل Core i7، إلى جانب ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام DDR4 في قنوات مزدوجة.

أيضاً تقدم سامسونج نموذج من حاسب Notebook 9 مع كرت الشاشة 940MX لدعم المستخدمين في الألعاب، حيث يقدم الحاسب تجربة مميزة في الألعاب مع حجم رقيق ودقة وضوح 1080 بيكسل في الشاشة المميزة بحجم 15 أنش.

حاسب Notebook 9 مميز أيضاً باثنان من منافذ USB 3.0، مع منفذ USB 2.0، و HDMI بحجم كامل، كما يأتي حاسب Notebook 9 مع USB C للشحن، حيث يدعم الحاسب 45W، ويمكن شحن الحاسب بشكل كامل في 80 دقيقة، كما تقدم سامسونج حاسب Notebook 9 باللون الفضي.