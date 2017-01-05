انهيار تنظيم “داعش” في شرق الموصل

متابعات-فجر :

جنود عراقيون يقتادون أحد مقاتلي «داعش» بعد وقوعه في الأسر انتزعت القوات العراقية منطقتين جديدتين في شرق الموصل، وسط انهيار شبه كامل لعناصر «داعش»، التي واصلت الفرار من المناطق، التي تقترب منها قوات مكافحة الإرهاب والقوات المساندة لها، وبالتزامن أعلنت وزارة الدفاع العراقية

عن سقوط مروحية ومقتل طاقمها قرب بلدة بيجي، بينما يتواصل فرار الآلاف من العراقيين، الذين كان «داعش» يمنعهم من الخروج لاستخدامهم دروعاً تعيق تقدم الجيش. وأفادت مصادر أمنية أن الشرطة الاتحادية باتت على بعد 900 متر من مستشفى السلام شرق الموصل، وأن القوات الأمنية تقترب باتجاه نهر دجلة، لتصبح على مسافة كيلومترين فقط من حافة النهر جنوب شرق الموصل. وتمكنت قوات الشرطة الاتحادية بإسناد طيران الجيش من قتل 30 داعشياً، ودمرت ثلاث عجلات مفخخة، وثمانية مواقع دفاعية للتنظيم في حي الوحدة جنوب شرق الموصل. وكشفت مصادر عسكرية عن انهيار كبير في صفوف داعش في الساحل الأيسر من المدينة، وذلك بعد هروب عناصر التنظيم من أحياء «الميثاق، والوحدة، وسومر» باتجاه نهر دجلة غرباً. وجاء ذلك الانهيار، بعد استعادة القوات العراقية حي «الكرامة الصناعي» الاستراتيجي، الذي يضم أكبر عدد من معامل التفخيخ والتصفيح وصنع العبوات الناسفة، كما يعد منطلقاً لهجمات داعش باتجاه القوات العراقية شرق المدينة. وفي السياق نفسه، عثرت القوات العراقية على دبابة من نوع (تي 52) روسية الصنع. إلى ذلك أفاد ضابط عراقي بأن تنظيم داعش فجر مبنى محكمة استئناف الموصل، وأعدم أربعة قضاة في وقت فر آلاف من السكان من أحياء القدس والانتصار وسومر. من ناحية أخرى أعلن الجيش العراقي تحطم مروحية عراقية قرب بلدة بيجي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، ومقتل جميع أفراد طاقمها المكون من أربعة أشخاص. وأفاد بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة أنه «أثناء تحليق أحد تشكيلات طيران الجيش أمس الأربعاء سقطت إحدى الطائرات بسبب خلل فني قرب بيجي، واستشهد جميع أفراد الطاقم»، غير أن تنظيم داعش سارع لتبنى إسقاط الطائرة. 72 أصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قراراً منع بموجبه القادة الميدانيين من التصريح لوسائل الإعلام مدة 72 ساعة، ودعا العبادي إلى عدم تناول سير المعارك، خلال هذه الفترة تجنباً للشائعات، التي قد تؤثر في تواصل الانتصارات.