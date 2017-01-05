كوريا الجنوبية تعتزم نشر درع “ثاد” الأمريكي رغم معارضة “الصين”

متابعات-فجر :

أبدى وزير كوري جنوبي أمس عزم بلاده على نشر الدرع الأميركية المضادة للصواريخ (ثاد) هذه السنة، رغم معارضة الصين، فيما سينقل نواب من المعارضة إلى بكين رسالة مختلفة. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان كين-كو، إن «نشر الدرع جزء من جهودنا الرامية إلى تعزيز

دفاعنا حيال التهديدات الكورية الشمالية». وأضاف في تقرير رفعه إلى رئيس الوزراء هوانغ كيو-اهن الذي يتولى الرئاسة بالوكالة منذ إقالة الرئيسة بارك غوين-هيي، أن «هذا الموضوع لا يخضع لاعتبارات سياسية». وأعلنت سيئول وواشنطن المرتبطتان بمعاهدة دفاع متبادلة، العام الماضي عن نشر الدرع الذي يعد واحداً من أقوى الدروع المضادة للصواريخ في العالم، رغم معارضة بكين. وزادت بيونغ يانغ في 2016 تجاربها الصاروخية وأجرت تجربتين نوويتين. وعلى غرار روسيا، تعتبر الصين أن نشر هذه الدرع ليس ضرورياً، وأنه سيؤثر على التوازن الإقليمي لصالح الولايات المتحدة. لكن الحزب الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، أعلن أنه سيعيد تقييم إمكانية نشر الدرع المضادة للصواريخ، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وتوجه نواب من هذا الحزب إلى بكين، للقاء مسؤولين منهم وزير الخارجية وانغ يي. وقال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديموقراطي وو سانغ-هو: «يذهبون إلى الصين ليقولوا لها إننا نعتقد بضرورة ترك مسألة الدرع ثاد لعناية الرئيس المقبل». وتؤكد واشنطن أن درعها الصاروخي لا يشكل أي تهديد للصين. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية بيتر كوك أول من أمس: «لا يحق للصين أن تحتج على هذه المنظومة».