“ريال مدريد” يسحق “إشبيلية” بثلاثية نظيفة ويضع قدماً في الربع النهائي

متابعات-فجر :

ريال مدريد وضع ريال مدريد قدماً في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على إشبيلية بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الستة عشر. وافتتح خاميس رودريجيز باب التسجيل بحلول الدقيقة 11 عبر تسديدة زاحفة ومقوسة من خارج منطقة الجزاء، قبيل أن يضيف

رافاييل فارن الهدف الثاني في الدقيقة 29. وعاد خاميس الذي قدم عرض كروي مميز في المباراة وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه مع نهاية الشوط الأول عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد الفريق الأندلسي. وسنحت العديد من الفرص لريال مدريد في الشوط الثاني لإضافة أهدف أخرى، لكن اللاعبين تاعملوا معها برعونة كبيرة. وضمن ريال مدريد التأهل إلى ربع النهائي بنسبة كبيرة، فالخسارة بنتيجة 2-0 أو حتى 4-1 ستكون في صالحه في لقاء العودة.