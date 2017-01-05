قبائل “العصيمات” الموالية للحوثيين تعلن انشقاقها عن الجماعة عقب مقتل زعيمها

متابعات-فجر :

أعلنت قبائل “العصيمات” الموالية لجماعة الحوثيين، انشقاقها عن المتمردين، وانسحاب مقاتليها من جبهة نهم، وذلك إثر مقتل أحد زعماء القبيلة على يد الميليشيات.

وأوضحت بعض المصادر، أن قبائل “العصيمات” الموالية للحوثيين انشقت عن الجماعة وحليفها المخلوع صالح، حيث أعلن مقاتلو القبيلة الذين يشاركون بالمعارك الدائرة في جبهة نهم انسحابهم.

وكانت قبائل “العصيمات” وجهت اتهامات صريحة للحوثيين بالخيانة.

حيث نجحت قوات الجيش اليمني والمقاومة في السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن، والتي تشهد تراجعًا لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، التي تـتكبد خسائر كبيرة في هذه الجبهة.