عاجل فجر
قبائل “العصيمات” الموالية للحوثيين تعلن انشقاقها عن الجماعة عقب مقتل زعيمها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر

تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها