رئيس الحكومة اليمنية: عازمون على بناء قاعدة بيانات صحيحة للجيش والأمن

واس – فجر

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن حكومة بلاده عازمة على بناء قاعدة بيانات صحيحة للمؤسستين العسكرية والأمنية .

وأضاف بن دغر خلال لقائه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن في عدن اليوم ، أن اللجان الوزارية تشرف على عملية صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن، لإيجاد قاعدة بيانات صحيحة للمؤسسة العسكرية والأمنية بما يسهم في بناء جيش وطني ولائه للوطن وقادرًا على حماية المواطن .

وأشار المسؤول اليمني إلى أن الحرب الهمجية التي فجرتها المليشيا الانقلابية دمرت مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية وأن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة كافة .