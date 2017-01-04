تركيا تُحذّر نظام الأسد من خروقات الهدنة المقوّضة للمفاوضات

وكالات – فجر

دعت أنقرة اليوم طهران إلى ممارسة ضغوط على نظام دمشق والقوات الداعمة له لثنيها عن الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في سورية الذي دخل اليوم يومه السادس، معتبرة أن ذلك يهدد بتقويض مفاوضات السلام المرتقبة في كازاخستان.

في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات والقصف الجوي على منطقة وادي بردى قرب دمشق، شمال غرب العاصمة، وسط حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين قوات النظام والمعارضة قد يتيح وقف العمليات العسكرية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو قوله إن “مفاوضات آستانا قد تتعثر إذا لم نوقف الخروقات المتزايدة” لوقف إطلاق النار الساري منذ منتصف ليل الخميس الماضي بموجب اتفاق روسي تركي.

ونص الإتفاق على وقف إطلاق النار في سورية وإجراء مفاوضات في يناير الجاري في آستانا عاصمة كازاخستان، في محاولة لإنهاء الأزمة السورية التي خلفت أكثر من 310 آلاف قتيل وملايين النازحين منذ 2011.

وقال تشاوش أوغلو “نرى خروقاً لإتفاق وقف إطلاق النار في سورية، وعناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية وقوات النظام السوري هم من يقوم بها”.

ودعا إيران الداعمة لنظام بشار الأسد وحزب الله إلى “القيام بما يمليه عليها ضمانها لاتفاق وقف إطلاق النار، وعليها إظهار ثقلها والضغط على الميليشيات الشيعية والنظام السوري”.

وفي حال استمرار وقف إطلاق النار في سورية، يفترض أن تجري محادثات سلام تعمل روسيا وتركيا الى جانب إيران على عقدها هذا الشهر في آستانا، على أن تليها مفاوضات جنيف التي تأمل الامم المتحدة باستئنافها في 8 فبراير.

وتواصلت اليوم الاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي للنظام في منطقة وادي بردى الواقعة على مسافة 15 كيلومترا من دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن الطائرات المروحية جددت استهدافها مناطق الوادي تزامناً مع استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية.

وفيما تسعى تلك القوات إلى التقدم واستعادة السيطرة على عين الفيجة وكامل المنطقة، أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أن “أعيان وادي بردى، طالبوا بالتواصل مع قاعدة حميميم لإرسال فرق روسية وخبراء سوريين لتصليح مضخات المياه”.

وبحسب عبد الرحمن فإن النظام يضع مسألة رفع سيطرة مقاتلي المعارضة عن النبع شرطاً لوقف العمليات “منعاً لأي ابتزاز أو تهديد مستقبلا”.

غير أن عضو “الائتلاف الوطني السوري” المعارض أحمد رمضان اتهم حزب الله بـ”منع الضباط الروس من الدخول”.

وتعد المنطقة ذات أهمية إستراتيجية للنظام، لكونها تحتوي على منابع المياه التي تغذي معظم العاصمة دمشق.