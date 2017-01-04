هيئة الري تصرف 33 مليون ريال مستحقات لمزارعي الأحساء

متابعات – فجر

صرفت هيئة الري والصرف بالأحساء ما يقارب 33 مليون ريال كدفعة ثانية من مستحقات المزارعين وممن وردوا تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالأحساء في الموسم الماضي 1437هـ، حيث تم إيداع المبالغ المستحقة للمزارعين إلكترونياً في حساباتهم الشخصية عن طريق استخدام حساب الآيبان.

من جانبه عبر مدير عام الهيئة الدكتور فؤاد بن أحمد آل شيخ مبارك، بأسمه عن بالغ الشكر للقيادة الكريمة على دعمها للمزارعين، مما كان له الأثر البالغ في تحسين قدراتهم الإنتاجية وترشيد إستهلاك المياه، مناشداً كافة المزارعين المبادرة بتطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم للاستفادة من الزيادة المقررة في سعر شراء التمور المحددة بخمسة ريالات للكيلو الواحد.