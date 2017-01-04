“الشباب” يُسلّم العاملين راتب شهر بعد تزايد تهديداتهم

متابعات – فجر

رضخت إدارة نادي الشباب لمطالبات العاملين بالنادي الذين تجاوزت رواتبهم المتأخرة 20 شهراً بعد أن قاموا بتهديد الإدارة بتقديم شكوى لدى الهيئة العامة للرياضة للمطالبة بمتأخراتهم المالية.

وصرفت إدارة النادي هذا الأسبوع راتب شهر للعاملين بالإضافة إلى وعدهم بصرف راتب شهرين آخرين خلال الأيام المقبلة في محاولة لتقليص عدد الأشهر المتأخرة.

ورغم صرف راتب الشهر الا أن بعض العاملين لديهم النية في تقديم شكواهم للهيئة ليحصلوا على أموالهم في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها النادي من خلو خزانته تماماً من السيولة، ويعاني الشباب الأمرين جراء التراكمات المالية الداخلية بالإضافة الى قرار الاتحاد الدولي “فيفا” بحرمانه من التسجيل في الفترة الشتوية.