القادسية يتعاقد مع “التون” الفتح

وقعت إدارة نادي القادسية رسميا مع اللاعب البرازيلي التون خوزيه ورفعت أوراق تسجيله إلى لجنة الإحتراف وأوضاع اللاعبين وذلك لطلب بطاقته الدولية من الإتحاد القطري لكرة القدم.

وكانت إدارة النادي قد وقعت عقدا مبدئيا ملزما مع اللاعب في شهر نوفمبر الماضي قبل يومين من صدور تعميم لجنة الإحتراف بخصوص اللاعب وذلك بتوصية من المدير الفني البرازيلي هيليو دوس انجوس والذي ساهم بحهوده في إتمام الصفقة بنجاح.

وتؤكد إدارة نادي القادسية أنها لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد الرجوع إلى ثلاثة محامين دوليين حيث أكدوا بعد الإطلاع على كافة المستندات واللوائح المحلية والدولية سلامة موقف اللاعب في فسخ عقده السابق بسبب مشروع جراء تأخر مستحقاته وانتهاء علاقته التعاقدية في الدوري السعودي منذ صدور بطاقته الدولية لمصلحة نادي مسيمير القطري

من جانبه أكد المستشار القانوني للاعب في منطقة الخليج الأستاذ صالح العبيدلي أن عملية التعاقد لا تختلف عن تعاقد الأهلي مع سعيد المولد أو ماركينهو أو حتى تعاقد نادي التعاون مع جهاد الحسين

وجميعهم يسمح لهم باللعب لأن لديهم قضايامنظورة في غرفة فض النزاعات في فيفا ومبادئ الأتحاد الدولي واضحة وصارمة و تشدد على عدم حرمان اللاعب من اللعب إلا بعقوبة رياضية أو عقوبة منشطات تصدر من الجهة المختصة. وبعد إطلاعي على كافة المستندات تبين لي أن اللاعب ومحاميه البرازيلي قد أقدما على جميع الخطوات القانونية السليمة قبل فسخ التعاقد خصوصا أنهم أخطروا فيفا والاتحاد السعودي بالإجراءات أولا بأول مما دفع الفيفا إلى إصدار بطاقة جديدة مؤقته للاعب مع نادي مسيمير القطري، ويظل النزاع القائم بين اللاعب وناديه السابق بخصوص المستحقات المتأخرة قائما ومنظورا لدى فيفا وعليه لا يجوز لأي جهة أخرى إصدار قرارات تمس بالموضوع أو أحد أطرافه.