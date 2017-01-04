تقليص انتظار نتائج فحوصات الزواج إلى 48 ساعة بالمختبر الإقليمي بالرياض

الرياض – فجر



أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عن تقليص فترة دوران العينة (TAT) الخاصة بنتائج تقارير فحص الزواج، من 10 أيام إلى 48 ساعة، وذلك بعد دراسة طبية لتقليص الانتظار.

وأوضح الدكتور كامل الدوسري مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم ، أن هذه الخطوة تاتي ضمن الخطط التطويرية التي يسعى إليها المختبر الإقليمي مساهمه منه لتجاوز الإجراءات و المعوقات التي كانت تواجه المقبلين على الزواج وتقليص المدة التي كانت تمتد إلى 10 أيام ، وقال أن هذه الخطوة تاتي انطلاقًا من حرص ومتابعة وزارة الصحة ممثله في المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم ليسهم في تحقيق رؤية 2030م.