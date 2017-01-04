بدءًا من الغد.. هبوب رياح شمالية تصاحبها موجة غبار على مناطق المملكة

متابعات – فجر

توقع المحلل الجوي لأحوال الطقس والمناخ عبدالله العصيمي أن تتأثر مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة بانخفاض في درجات الحرارة، وموجة باردة تصنف بالضعيفة والمتوسطة، حيث تتركز البرودة على المناطق الشمالية كالجوف وحائل وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فجرا ما بين 2 و 4 درجات، فيما تكون انخفاض درجات الحرارة أقل قوة على المناطق الوسطى والشمالية وكذلك الشرقية حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 6 و 9 درجات، معتبراً شتاء هذا العام الأضعف في موجات البرد مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار العصيمي إلى أن الأجواء الباردة ستكون مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة جنوب العراق والكويت والمنطقة الشرقية وعموم الخليج مما تؤدي إلى فرص تكون موجة غبار خفيفة إلى متوسطة تنتقل مع حركة الرياح الشمالية نحو مدن سدير وأجزاء من منطقة القصيم، وكذلك العاصمة الرياض وجنوبها، وذلك مساء يوم غد الخميس، وصباح يوم الجمعة على شكل عوالق ترابية، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تعاود في الارتفاع من يوم السبت المقبل.