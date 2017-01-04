خروج قطار عن القضبان بنيويورك يُخلّف عشرات الجرحى

وكالات – فجر

خرج قطار عن سكته صباح الأربعاء في إحدى محطات منطقة بروكلين في نيويورك ما أدى إلى إصابة 76 شخصا على الأقل بجروح طفيفة، على ما أعلن مسؤولون، ما أثار الذعر في ساعة الذروة الصباحية.

وخرج قطار شركة لونغ ايلاند للسكك الحديد عن مساره في اوج ساعة الذروة واصطدم بمضادات الصدمات في محطة اتلانتيك بوسط بروكلين.

وأعلن جهاز الإطفاء في نيويورك في تغريدة “ابلغنا بوقوع 76 جريحا إصاباتهم طفيفة في موقع انحراف القطار في محطة اتلانتيك في بروكلين”، بعد إعلانه في مرحلة أولى إصابة 37 شخصا بجروح طفيفة.

ولم ترد معلومات مباشرة عن سبب الحادث، فيما أشار جهاز البلاغات الطارئة إلى ازدحام سير وتأخير في حركة القطارات.

في سبتمبر خرج قطار عن السكة أثناء ساعة الذروة مع دخوله محطة هوبوكن في نيوجرزي قرب نيويورك بسرعة تفوق المعتاد، فقتل شخص وأصيب 114. وما زال التحقيق في الحادث مستمرا.