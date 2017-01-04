أمير مكة: مشروعات الكامل وخليص تتجاوز المليار ريال

متابعات – فجر :

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، أن المشروعات المنفذة والجاري العمل فيها بمحافظتي الكامل وخليص تقدر قيمتها بنحو مليار ومائة وثمانية وخمسون مليون ريال.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى تفقده محافظتي الكامل وخليص: “تابعت اليوم مجموعة من المشروعات في محافظة الكامل بلغت قيمتها 788 مليون ريال، وفي محافظة خليص بقيمة 370 مليون ريال، وجميعها تنموية ومهمة جداً، ولكن الأهم من تلك المشروعات، مستوى الثقافة والوعي الذي يتمتع به إنسان هذه المحافظات”.

ودشن أربعة مشروعات تابعة لجامعة جدة فرع الكامل، و11 مشروعاً تابعة للبلدية، ومشروع تابعا لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد،

وأطلق سموه مشروع الدائرة المزدوجة من محطة تحويل محافظة خليص الى محافظة الكامل بطول 65 كلم، لمجابهة الأحمال المستقبلية، وكذلك مشروعات توصيل الكهرباء للمشتركين وتعزيز شبكات التوزيع، واطلع على سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في الكامل.

واستعرض المشروعات الجاري تنفيذها في خليص، كما دشن عدداً من المشروعات ومنها تشيد وإنشاء ساحات للبلدية، وتأهيل وتطوير الأحياء القديمة والعشوائية والمنفذة في أحياء المقر، النزهة، البرقا، وتأهيل أقدم وأعرق حي “حي المغاربة”، وتحسين المداخل.

وافتتح أمير منطقة مكة المكرمة أيضاً مشروعات صحية منها مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بستارة، ومشروعي مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بخليص، ومبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بالظبية والجمعة.