الذهب يقترب من أعلى مستوياته في 4 أسابيع

متابعات – فجر :

اقترب الذهب من أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع اليوم الأربعاء مع انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاما وزيادة الطلب الفعلي من المستهلكين الرئيسيين الصين والهند.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوى له منذ التاسع من ديسمبر كانون الأول عند 1167.52 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد 0.6 بالمئة إلى 1165.37 دولار للأوقية بحلول الساعة 1101 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن الأصفر النفيس في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1166.20 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار من أعلى مستوى له منذ أواخر 2002 والذي سجله بعد أن فاقت بيانات قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة التوقعات أمس الثلاثاء.

ويؤدي تراجع الدولار إلى زيادة الطلب على السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية إذ يجعلها أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.42 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع عند 948.40 دولار للأوقية مواصلا المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة والتي بلغت أربعة في المئة.

وزاد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 724.47 دولار للأوقية بعدما قفز أكثر من خمسة بالمئة أمس.