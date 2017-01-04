الجمرك :إحباط محاولتي تهريب قرابة 100 ألف حبة ” كبتاجون “

واس-فجر:

أحبط جمرك حالة عمّار محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت 99.028 حبة كبتاجون, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة، أنه جرى إحبا الكمية من خلال محاولتين تهريب، حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة, وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية حبوب “الكبتاجون” المخدرة بلغت 94.978 حبة, كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل أكياس بلاستيكية ووضع بعضاً من قطع “الملوخية والمرامية” فوقها لغرض التمويه.

وأضاف أنه بالمحاولة الثانية جـرى ضبط 4.050 حبة, كانت مُخبأة مع سائق مركبة أسفل ملابسه الداخلية وتثبيتها بشريط لاصق على جسمه وارتداء مشد أسود اللون لإخفائها، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبيّن أنه من خلال هذه المحاولات ورغـم تعدد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل ما فيه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

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