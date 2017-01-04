ضبط تشكيل عصابي يقوم بسرقة عدد من السيارات غرب الرياض

متابعات-فجر:

قامت شرطة منطقة الرياض بإلقاء القبض على 7 أشخاص قاموا بسرقة عدد من السيارات متوقفة أمام منازل أصحابها غرب الرياض.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه : استمرار للجهود المبذولة لمكافحة جرائم سرقة السيارات والسرقة منها ، فقد رصدت الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة عدد من حوادث سرقة أجزاء من سيارات متوقفة أمام منازل أصحابها غرب العاصمة الرياض ، ولأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط اللازمة لمكافحة تلك الجرائم وضبط مرتكبيها ، وقد أسفرت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى عن تحديد هوية الجناة وهم كلا من

1 – زين محمد غلام 2- محمد عنان غلام 3- محمد عرفان غلام 4- سلمان غلام (باكستانيي الجنسية ) و 5- فيصل امام حسين أحمد 6- عبدالمنان ابرار 7- هارون مياه (بنجلاديشيي الجنسية )، حيث تم القبض عليهم تباعاً و أثبتت الادلة والقرائن وقوفهم خلف تلك الحوادث ( اذ ضبط بحوزتهم الاجزاء المسروقه من السيارة الجينسس التي ظهرت في المقطع المتداول ) وبسماع أقوالهم أقروا مبدئيا بسرقة أكثر من عشر سيارات أثناء وقوفها امام منازل اصحابها في ساعات متأخرة من الليل ، وقيام السابع باستقبال المسروقات و تصريفها من خلال محل قطع الغيار الذي يعمل به وتقاسم ثمنها موزعين الادوار فيما بينهم .

تم التحفظ على المتهمين جميعاً وايقافهم بمركز الشرطه المختص ، وتحريز المضبوطات واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .

وشرطة منطفة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها على تحقيق الأمن وفرض السكينة العامة والإيقاع بكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي .