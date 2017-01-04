البنتاجون: قوات التحالف تنفذ طلعات جوية دعما للقوات التركية في سوريا

متابعات-فجر:

قال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ طلعات جوية دعما للقوات التركية بطلب من تركيا قرب مدينة الباب السورية التي يحتلها تنظيم داعش، وأضاف كوك بأن الطلعات نُفذت الاسبوع الماضي دون تنفيذ أية ضربات جوية، و أنها كانت استعراضاً واضحاً للقوة.

وقال كوك “ما أتفهمه أنه في الأسبوع الماضي كان هناك طلب للدعم الجوي عندما تعرضت القوات التركية لإطلاق نار ونفذ التحالف طلعات جوية في ذلك الوقت”، ويتردد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في تقديم الدعم لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لمساعدتها في تقدمها صوب مدينة الباب. ودعت تركيا التحالف في الآونة الأخيرة إلى تقديم الدعم الجوي للقوات التي تحاصر المدينة بدعم من تركيا.

ويفرض مسلحون من المعارضة بدعم من القوات التركية حصارا على الباب منذ أسابيع في إطار عملية “درع الفرات” التي شنتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لطرد المتشددين من على حدودها مع سوريا، وقال مسؤول عسكري أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الطلعات الجوية نُفذت يوم الخميس.