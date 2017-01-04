وزارة الصحة :مركز التأهيل الطبي بمستشفي الملك عبدالله ببيشة من أوائل المراكز المنشأة

متابعات-فجر:

يعد مركز التأهيل الطبي بمستشفي الملك عبدالله ببيشة من المراكز الاوائل التي انشئتها الوزارة ويضم عدد من الاقسام مثل ( العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – الاطراف الصناعية – وتنويم لمرضي التأهيل ) والتنويم يشتمل رجال ونساء بسعة 28 سرير، والمركز يقدم خدمات متطورة لمرضى التأهيل في عدد من المحافظات المجاورة تثليث وبلقرن ورنية بالإضافة إلى بيشة .

كما يقوم باستقبال بعض الحالات المحوله للاطراف الصناعية من عسير والباحة، والمركز كنموذج تصميمي مهيأ لاستقبال مختلف حالات التأهيل والاعاقة وقد بلغ عدد من استفاد من خدماتة خلال العام المنصرم اكثر من 21 الف مراجع، ويعمل فية 30 اخصائي واخصائية علاج طبيعي و5 فني وفنية علاج طبيعي وعدد 2 أ اطراف صناعية وعدد 3 اخصائي علاج وظيفي بالاضافة إلى وجود 2 أطباء تأهيل .

ويضم المركز اجهزة متطورة وحديثة في مجال العلاج المائي ويشارك مركز التأهيل الطبي ببيشة سنويا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وينظم الفعاليات ويقدم الرسائل التوعوية بهدف دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم وتقديمهم للمجتمع بصورة ايجابية تعكس مايقدمة المركز من خدمات تأهيلية متميزة.

كما يقدم المركز سنويا نماذج ممن استفاد من خدماتة واصبحو أعضاء فاعلين في المجتمع ولله الحمد .