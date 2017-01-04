الجوازات تجدد 8.1 مليون هوية مقيم وتصدر 2.3 خلال عام 2016

متابعات -فجر

اكدت المديرية العامة للجوازات، أنها أصدرت خلال العام الماضي نحو 2.3 مليون هوية مقيم، وأنها جددت 8.1 مليون هوية مقيم.

وأوضحت الجوازات، أنها طبعت خلال العام الماضي 1.4 مليون هوية مقيم، فيما بلغ إجمالي الهويات التي أرسلت عبر البريد 1.3 مليون هوية.

يذكر ان المديرية العامة للجوازات قد أعلنت في مطلع العام الهجري الماضي 1437هـ استبدال مسمى “رخصة الإقامة” للمقيمين بمسمى “هوية مقيم” مع عديد من المواصفات والمميزات الجديدة، منها أن مدة صلاحيتها 5 سنوات، ويمكن تجديدها إلكترونياً، دون أي تغيير لرسوم الاستخراج أو التجديد.