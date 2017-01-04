المرور يحذر من جلوس الطفل في أحضان قائدي السيارة

متابعات -فجر

حذر المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان من جلوس الأطفال في أحضان قائدي السيارات أثناء قيادتها، موضحا انها تعد مخالفة مرورية تراوح غرامتها بين 150 و 300 ريال.

وشدد ” الربيعان” على خطورة ذلك وتأثيره على السلامة المرورية، موضحا أنه يمنع منعا باتا إركاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام في المقعد الأمامي للسيارة، مستثنياً حالة عدم وجود مقعد خلفي بالسيارة. ولفت إلى أنه في حال تكرار تلك المخالفات المرورية فستحال لهيئة الفصل في المخالفات المرورية لتدرس سجل المخالف، وتقرر العقوبة المناسبة.