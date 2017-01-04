اعدام 30 مليون طائر بسبب تفشي الإنفلونزا في كوريا الجنوبية

متابعات – فجر

اقدمت حكومة كوريا الجنوبية على تعدام أكثر من 30 مليون من الطيور الداجنة بسبب الانتشار غير المسبوق لإنفلونزا الطيور، بعد 48 يومًا من تفشي المرض.

واكدت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها أعدمت 82،25 مليون من الدجاج، و33،2 مليون من البط، و18،2 مليون من السمان، ليصل إجمالي عدد الطيور الداجنة التي أعدمتها الحكومة إلى 33،30 مليون طائر داجن، حتى الليلة الماضية.

واوضحت “يونهاب” أن البلاد دخلت مرحلة الهدوء في انتشار المرض، حيث لم يتجاوز عدد الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عن الاشتباه في إصابتها بإنفلونزا الطيور، حالتين في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، وأن عدد الحالات التي تم التأكد من إصابتها بالمرض ظل 33 حالة لليوم الرابع على التوالي.