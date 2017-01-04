وكيل مدرسة يتعرض للطعن في عينيه من قبل طالب ب “الدمام”

متابعات-فجر :

اعتدى طالب بإحدى مدارس المنطقة الشرقية على وكيل مدرسة بالطعن في إحدى عينيه، فيما فتحت إدارة التعليم تحقيقاً في الواقعة.

وأوضحت بعض المصادر، إلى، أن إحدى مدارس المنطقة شهدت خلافاً بين بعض الطلاب؛ ما استدعى تدخل وكيل المدرسة إلا أن أحد الطلاب قام بطعنه في عينه اليسرى، مُسبباً له إصابة قوية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

و أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة صنفت الحالة من الدرجة الخامسة وأسندت الأمر إلى مكتب التعليم بغرب الدمام؛ لإجراء التحقيقات في الحادث، مبيناً أن المدرسة رفعت الأمر للجهات المختصة، وتنتظر نتائج التحقيق لاتخاذ اللازم.