قوات “الاحتلال الإسرائيلي” تعتقل 34 فلسطينياً

متابعات-فجر :

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الليلة قبل الماضية 34 فلسطينياً من الضفة الغربية في وقت أصيب، جنديان إسرائيليان يتبعان لشرطة الاحتلال؛ في عملية دهس استهدفتهم شمال جنين.

وذكرت مواقع اخبارية أن شاباً فلسطينياً دهس بسيارته إثنين من عناصر شرطة الاحتلال على حاجز الجلمة؛

مما أدى لإصابتهم بجراح وصفت بالمتوسطة. . إلى ذلك وثّق تقرير فلسطيني حدوث ارتفاع حاد في مصادرة إسرائيل لأراضي الفلسطينيين خلال عام 2016، موضحاً أن نسبة الارتفاع بلغت 127% مقارنة بعام 2015.

وذكر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق أنه تم خلال عام 2016 منح تراخيص لنحو 27335 وحدة استيطانية جديدة في مراحل البناء والتخطيط والمصادقة في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.