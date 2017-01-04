“البرلمان التركي” يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

متابعات-فجر :

صادق البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو، لثلاثة أشهر إضافية. ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام فقط على الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا في إسطنبول قتل فيه 39 شخصا وتبناه تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وافق البرلمان التركي أمس الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15يوليو لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في قرار يأتي بعد ثلاثة أيام على الاعتداء الجهادي الذي استهدف ملهى ليليا في إسطنبول.

وهذه الحالة الاستثنائية التي أقرت إثر الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأتاحت لحكومته اعتقال ما لا يقل عن 37 ألف شخص، وأثارت قلقا أوروبيا عارما سبق للبرلمان وأن مددها مرة أولى لغاية 17 يناير الجاري.