رسمياً.. تولى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة منصبه

متابعات-فجر :

تولى الأمين العام الجديد أنطونيو جوتيريس مهام منصبه رسمياً أمس (الثلاثاء) ، قائلا إن هدفه الرئيسي إيلاء الاهتمام باقتراحات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والقضايا التي تثير مخاوفهم.

وقال انطونيو، رئيس الوزراء البرتغالي السابق، أمام موظفي الأمم المتحدة في نيويورك إن العمل معهم شرف له.

وأدى أنطونيو، والبالغ من العمر 67 عاما، اليمين الدستورية لشغل منصب الأمين العام في يوم 12 ديسمبر الماضي، وبدأت ولايته رسميا في منصبه الأحد الماضي.

وبدأ جوتيريس اليوم الأول من العمل في فترة ولايته التي تمتد خمس سنوات بوضع إكليل من الزهور تكريما لموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في أداء واجبهم.

وقال جوتيريس، الذي أيضا سبق أن شغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه ليس “صانع معجزات”، ولكن لديه أفكارا قيمة لحل مشاكل العالم.

ووجه جوتيريس نداء من أجل السلام بعد توليه مقاليد منصبه يوم الأحد من الأمين العام المنتهية ولايته بان كي مون.

وقال:” فلنجعل 2017 عاما للسلام، يجب أن يكون السلام هدفنا ودليلنا، كل ما نسعى إليه كأسرة إنسانية، وهو الكرامة والأمل والتقدم والازدهار، يعتمد على السلام ولكن السلام يعتمد علينا”.