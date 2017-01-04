“البرلمان التركي” يستلم مذكرة تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إضافية

متابعات-فجر :

تسلمت رئاسة البرلمان التركي، مذكرة تتضمن طلب مجلس الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية.

وعُرضت المذكرة على رئاسة البرلمان، مُذيّلةً بتوقيع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وتضمنت طلبًا بتمديد مدة حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية، يبدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 19 يناير الحالي. ومن المنتظر أن يناقشها البرلمان اليوم.

وكان البرلمان التركي، وافق على مذكرة مجلس الوزراء، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 19 أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن صادق قبله بــ 3 أشهر على مذكرة مماثلة ،عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو.

وأعلن وقتها الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض حالة الطوارئ لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، وحرص الدولة التركية على تطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه “فتح الله غولن” المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر تابعة لتنظيم “الكيان الموازي” ومتغلغلة في الجيش ومؤسسات الدولة، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة.