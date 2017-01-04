“كريستيانو رونالدو” يغيب عن مباراة الريال أمام “إشبيلية”

متابعات-فجر :

حملت قائمة اللاعبين التي استدعاها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لخوض ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية مفاجأة من العيار الثقيل بغياب نجم الفريق كريستيانو رونالدو عنها.

ويغيب البرتغالي رونالدو عن القائمة دون إنذار مسبق، علما بأنه خاض كل حصص التمرين منذ عودة الريال من عطلة أعياد الميلاد.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن رونالدو قرر الدخول في مرحلة جديدة من مسيرته، وتوزيع جهده على المباريات مع الغياب عن بعضها قصد الابتعاد عن الإصابات، وضمان الظهور في أفضل متسوياته حينما يشارك.

تقرير الصحيفة المدريدية الذي صدر أمس الثلاثاء، 3 يناير، أكد أن رونالدو، ومنذ بداية الموسم الحالي غاب عن مجموعة من المباريات على غير عادته، وهو ما يؤكد أنه أصبح يعي جيدا تقدمه في العمر وضرورة خلوده للراحة بين الحين والآخر. صاروخ ماديرا، غاب عن 7 من أصل المباريات الـ26 التي لعبها الفريق هذا الموسم حتى الآن.

وعرفت قائمة الريال أمام إشبيلية بعض الغيابات المهمة بسبب الإصابة. فلن يتمكن زيدان من الاعتماد على قلبي دفاعه، كليبر بيبي ورافاييل فاران، بالإضافة إلى غاريث بيل، لوكاس فاسكيز وماتيو كوفاسيتش، لتكون القائمة النهائية كالتالي:

كيلور نافاس، كيكو كاسيّا، يانييز، كاربخال، فاران، ناتشو، مارسيلو، كوينتراو، دانيلو، كروس، خاميس، كاسميرو، أسينسيو، مودريتش، أوديجارد، إيسكو، موراتا، بنزيمة وماريانو.