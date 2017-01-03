“ترامب” يحذر أوباما من الإفراج عن معتقلي “غوانتانامو”

متابعات-فجر :

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس باراك أوباما من الإفراج عن مزيد من معتقلي غوانتانامو، في محاولة لوقف أي خطوات في هذا الشأن يمكن أن يقوم بها أوباما

قبل مغادرته البيت الأبيض. وقال ترامب في تغريدة “يجب أن لا يتم الإفراج عن أي معتقل آخر من غوانتانامو، هؤلاء أشخاص خطرون للغاية ويجب عدم السماح بعودتهم إلى أرض المعركة”.ويضم سجن غوانتانامو حالياً 59 معتقلاً لم يحاكم سوى عدد قليل منهم، بينما الوضع القانوني للعديد منهم غير محدد.ووعد أوباما خلال حملته الانتخابية الأولى للرئاسة بإغلاق المعتقل معتبراً أن الاعتقال بدون محاكمة لا يعكس القيم الأمريكية.إلا أنه واجه عوائق سياسية وقانونية فضلاً عن مماطلة وزارة الدفاع ومعارضة عنيدة من الجمهوريين في الكونغرس.ومع عرقلة إغلاق غوانتانامو ركز البيت الأبيض على خفض عدد المعتقلين.وأفرج الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عن نحو 500 معتقل قبل مغادرته الرئاسة، بينما أفرج أوباما أو نقل نحو 179 آخرين.وتردد أن إدارة أوباما تفكر في نقل عدد آخر من المعتقلين قبل دخول ترامب البيت الأبيض في 20 يناير، في حين توعد الرئيس المنتخب بـ”ملء غوانتانامو بعدد من الأشخاص السيئين”.وتمت الموافقة على الإفراج عن 20 من المعتقلين، إلا أن العثور على دول تستقبلهم يستغرق وقتاً.