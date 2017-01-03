الإتحاد يرتطم بأمواج الخليج

فيصل الخليل – الرياض – فجر:

أنتهت الجولة الخامسة عشر من دوري جميل بلقاء الإتحاد بالخليج وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف

أول الفرص الخطيرة للاتحاد كانت بعد ربع ساعة وأهدرها فهد المولِّد الذي انقض على عرضية عبدالرحمن الغامدي لكن الكرة مرّت بجوار القائم الأيسر لمرمى الخليج، بالدقيقة 24 باغت الغامدي الجميع بتسديدة قوية بعيدة المدى مرّت بالكاد بجوار القائم الأيمن لمرمى مسلم آل فريج.

فهد المولِّد نجح في افتتاح النتيجة لمصلحة النمور بعدما استقبل تمريرة عبدالرحمن الغامدي وسدد كرة مقوّسة من على حدود مناطق الخليج، لتمر الكرة من فوق آل فريج وتهز شباك الدانة مُعلنةً تقدّم الاتحاد بهدف انتهى عليه الشوط.

الغامدي ارتقى لكرة طويلة من خالد السميري بالدقيقة 62 لكنه ضربها برأسه للخارج، وقبل النهاية بثلث الساعة نجح الخليج في إدراك التعادل برأسية من عبدالله السالم بعد تمريرة بالرأس من محمد المطوّع.

بالدقيقة 73 أهدر المطوّع فرصة إضافة الثاني للخليج بعدما فشل في استثمار بينية ممتازة من طلال مجرشي الذي أهدر فرصة إنفراد تام بمرمى الاتحاد قبل النهاية بربع الساعة.

بالدقيقة 82 قام التشيليّ فيانويفا بفاصل مراوغات داخل مناطق الخليج لكنه سدد في الشباك الخارجية، بعدها بدقيقة أجرى سييرا أولى تغييراته ودفع بمحمد قاسم بدلًا من عبدالرحمن الغامدي.

باجندوح أهدر أخطر فرصة للاتحاد في الشوط الثاني قبل نهايته فقط بخمس دقائق بتسديدة صاروخية من 34 ياردة لم تمنعها سوى عارضة الدانة، لتمر بقية الدقائق من دون جديد وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، ليتراجع الاتحاد للمركز الرابع بـ32 نقطة، فيما يقفز الخليج للمركز الثاني عشر بـ13 نقطة.