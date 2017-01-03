“فنزويلا” اختفاء طائرة عسكرية على متنها 13 شخصاً

متابعات-فجر :

بحثت فرق تفتيش اليوم الثلاثاء عن طائرة هليكوبتر عسكرية فنزويلية اختفت قبل 5 أيام في أحوال جوية سيئة فوق غابات الأمازون وعلى متنها 13 شخصاً.

وأوضح وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو “إن جماعات محلية من السكان الأصليين تساعد فرق الإنقاذ التابعة للجيش في تمشيط المنطقة التي تغطيها الغابات بشكل كثيف براً وبحراً ولكن سوء الأحوال الجوية حال دون تحليق طائرات”.

وإلى جانب طاقم الطائرة المؤلف من أربعة أفراد كانت الطائرة الهليكوبتر الروسية الصنع وهي من طراز (مي-17) تقل أربعة من سكان البلاد الأصليين وخمسة عسكريين عندما اختفت من على شاشات الرادار في 30 ديسمبر.