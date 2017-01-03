مقتل 15 إرهابياً من القاعدة و9 متمردين في معارك منفصلة ب “اليمن”

متابعات-فجر :

قتل 16 جندياً يمنياً اليوم الثلاثاء، في مواجهات منفصلة مع مقاتلين من القاعدة ومتمردين في اليمن بحسب مصادر عسكرية ومسؤولين.

وقالت المصادر إن 15 إرهابياً من القاعدة وتسعة متمردين حوثيين قتلوا في أعمال العنف التي وقعت في مناطق بجنوب اليمن.وفي محافظة أبين، نصب عناصر من القاعدة كميناً لقوة من الجيش كانت في طريقها لتنفيذ عملية على موقع يسيطر عليه إرهابيون في شرق مدينة شقرة الساحلية، وفق مصادر أمنية.ووقع اشتباك أدى إلى مقتل 15 من القاعدة و11 جندياً من الجيش، وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل خمسة جنود.وذكرت مصادر أمنية أن مقاتلي القاعدة استولوا على ليتين عسكريتين وأسلحة خلال المواجهات.وتواجه القوات الحكومية اليمنية، مدعومة منذ مارس 2015 بتحالف عربي بقيادة الرياض، المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق يمنية عدة في مقدمها صنعاء شمالاً والإرهابيين في جنوب وجنوب شرق البلاد.واستغل تنظيما القاعدة وداعش عدم استقرار اليمن لتعزيز وجودهما.ومن جهة أخرى دارت معارك مع المتمردين في محيط مدينة بيحان في محافظة شبوة، وقالت مصادر عسكرية إن تسعة متمردين وخمسة عسكريين بينهم ضابط قتلوا.ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار المخلوع علي عبدالله صالح على مدينة بيحان بحسب المصادر نفسها.وتقول الأمم المتحدة إن النزاع في اليمن خلف أكثر من سبعة آلاف قتيل منذ أكثر من 21 شهراً، وباءت جميع محاولات تسويته عبر التفاوض بالفشل.