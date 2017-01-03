تعاون “سعودي-مصري” يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

واس-فجر :

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، الثلاثاء (3 يناير 2017)، إن تعاونًا سعوديًّا–مصريًّا أسفر عن إحباط مخطط كبير لتهريب عدد ضخم من أقراص الأمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة عبر الأراضي المصرية.

وأوضح المتحدث الأمني أنه بعد متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، وبناءً على ما توافر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة بمصر- تمكنت السلطات المصرية في ضبطهم قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة.

وأشار إلى أن الكميات تشمل 7 ملايين و383 ألف قرص أمفيتامين (كبتاجون) مخدر، و432 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم 5 أشخاص.